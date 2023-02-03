ДОСААФ запустило подготовку операторов беспилотников среди свердловских солдат

В Свердловской области появилось 50 новых операторов беспилотных летательных аппаратов. Обучение организовало Свердловское отделение Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ), сообщает ТАСС со ссылкой на о.и. представителя областного отделения Юрия Яночкина.

Занятия по подготовке в регионе организованы впервые. Первые 50 человек уже обучены. В 2023 году эту практику планируется продолжить. В ДОСААФ также отметили, что запланировали на текущий года организацию занятий по основам военной подготовки для всех желающих.