03 Февраля 2023
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Армия и ВПК Свердловская область
Фото: Накануне.RU

ДОСААФ запустило подготовку операторов беспилотников среди свердловских солдат

В Свердловской области появилось 50 новых операторов беспилотных летательных аппаратов. Обучение организовало Свердловское отделение Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ), сообщает ТАСС со ссылкой на о.и. представителя областного отделения Юрия Яночкина.

Занятия по подготовке в регионе организованы впервые. Первые 50 человек уже обучены. В 2023 году эту практику планируется продолжить. В ДОСААФ также отметили, что запланировали на текущий года организацию занятий по основам военной подготовки для всех желающих.

Теги: ДОСААФ, оператор, беспилотник, мобилизованный



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