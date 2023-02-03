В Челябинской области три человека умерли от отравления суррогатным алкоголем

В Челябинской области возбуждено уголовное дело после смерти трех местных жителей от отравления суррогатным алкоголем.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, уголовное дело возбуждено в отношении местного жителя по ч.3 ст.238 УК РФ (сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). По версии следствия, в одном из населенных пунктов Сосновского района подозреваемый реализовал местным жителям спиртосодержащую продукцию кустарного изготовления.

1 февраля в больницу доставили трех человек с признаками отравления. Они скончались.

Сейчас мужчина задержан.

В пресс-службе регионального ГУ МВД рассказали, что после гибели трех человек полицейскими были незамедлительно приняты меры реагирования для выяснения обстоятельств произошедшего. В результате принятых мер оперативники установили адрес, где потерпевшие распивали спиртные напитки. Также была получена информация, у кого они купили алкоголь. Местного жителя задержали. У него изъяли пластиковые емкости с остатками спиртосодержащей жидкости, которую направили на исследование.