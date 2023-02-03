В Югре руководитель оскандалившегося фонда занял ключевой пост при губернаторе Наталье Комаровой

Распоряжением губернатора Югры Натальи Комаровой c 3 февраля на должность директора департамента общественных, внешних связей и молодежной политики автономного округа назначен Яков Самохвалов. Информация о назначении опубликована на официальном сайте государственных органов Югры, передает корреспондент Накануне.RU.

До назначения Яков Самохвалов занимал должность руководителя фонда "Центр гражданских и социальных инициатив Югры" с 2018 г. Под его руководством фондом реализован проект "Грант губернатора Югры", благодаря которому автономный округ стал первым регионом страны, полностью перешедшим на цифровой формат поддержки общественных проектов, что кратно повысило уровень доступности мер государственной поддержки активных югорчан.

Сейчас исполняющим обязанности генерального директора фонда "Центр гражданских и социальных инициатив Югры" назначен Виталий Андреев, ранее являвшийся заместителем гендиректора данной организации.

Ряд СМИ со ссылкой на свои источники в окружном правительстве сообщает, что якобы смена руководства произошла в фонде после коррупционного скандала: будто бы один из помощников губернатора стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Предположительно речь идет о члене паралимпийской сборной России Михаиле Слинкине. По предварительным данным, он предоставил подложные документы в Фонд "Центр гражданских и социальных инициатив Югры" для получения компенсации по оплате арендных платежей за недвижимое имущество, которые выплачивались в рамках поддержки НКО в период пандемии. После этого якобы силовики начали большое расследование схем по использованию бюджетных средств в подконтрольном правительству фонде. Сообщается, будто бы в разработке находятся десятки эпизодов.

В следственном комитете России по ХМАО-Югре не подтвердили информацию о проведении каких-либо проверок в отношении фонда, посоветовав уточнить этот вопрос в пресс-службе регионального управления МВД.

В полиции не подтвердили, но и не опровергли информацию о проводимых проверках.

"Мы эту информацию не комментируем", - сообщили в ведомстве.

Накануне.RU также направило запрос в окружной департамент общественных и внешних связей. На момент публикации ответ не получен.