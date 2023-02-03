Над США обнаружили китайский разведывательный аэростат размером с три автобуса

Пентагон обнаружил в небе над континентальной частью Соединенных штатов высотный аэростат-разведчик. Предположительно, он принадлежит Китаю.

Официальный представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что власти в течение нескольких дней отслеживали перемещения аэростата, пока он летел над северными штатами. "Он летел на высоте, значительно превышающей уровень коммерческого воздушного движения и не представлял военной или физической угрозы для людей", - заявил Райден.

При этом военные посоветовали президенту США Джо Байдену не отдавать сигнал сбить аэростат, поскольку его обломки могли представлять угрозы для людей на земле. В Пентагоне заявили, что уверены в принадлежности "разведчика" Китаю.

CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника из минобороны сообщает, что подобные случаи бывали на протяжении последних нескольких лет, но они просто не придавались огласке. В ведомстве считают, что хотя траектория полета аэростата проходит над рядом "секретных мест", аэростат не сможет собрать какие-либо ценные разведданные. Также телеканал сообщил, что размер аэростата – "с три автобуса".