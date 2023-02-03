Нижний Тагил стал столицей Тотального диктанта

Нижний Тагил обогнал Омск, Калининград и Мурманск в соревновании за право стать столицей проведения Тотального диктанта-2023. Об этом сообщается на сайте мероприятия. В этом году автором текста стал писатель и журналист Василий Авченко. Диктант пройдет 8 апреля.

"В 2023 году Тотальный диктант в Нижнем Тагиле состоится 8 апреля в 14:00. Именно там будет организована главная площадка акции, на которой 8 апреля диктант прочитает автор Василий Авченко, а из студии пройдет часть онлайн-марафона", - говорится в сообщении.

Напомним, что голосование за город-столицу длилось две недели. В этом году текст посвящен путешественнику, писателю, исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву.

В прошлом году столицей Тотального диктанта был выбран Ярославль.