03 Февраля 2023
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Фото: Накануне.RU

Ветеран боевых действий из Новоуральска погиб в зоне СВО

Житель Новоуральска Алексей Савин погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил глава городского округа Вячеслав Тюменцев.

Как рассказал мэр на своей странице в соцсети, Савин погиб во вpемя выпoлнeния бoeвoгo зaдaния. Мужчине было 42 года.

"Алексей – ветеран боевых действий на Северном Кавказе. Когда назрела необходимость, вот такие мужественные и сильные духом земляки встали и пошли защищать суверенитет Родины. Алексей Владимирович героически погиб, защищая семью, город, страну", - отметил Тюменцев.

Глава Новоуральска принес соболезнования родным и близким Савина. Прощание с Алексеем состоится сегодня в 11 часов.

Напомним, недавно в зоне СВО погибли мобилизованный житель Новоуральска Дмитрий Сметанин и еще один горожанин Олег Ларин, состоявший в рядах ЧВК "Вагнер".

Теги: СВО, ветеран, погиб, Новоуральск



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