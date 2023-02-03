В подмосковной школе искусственный интеллект будет контролировать климат

Искусственный интеллект (ИИ) впервые в России внедрен в энергосистему и систему контроля климата в новой школе в подмосковном Красногорске – в ЖК "Большое Путилково".

"Впервые для образовательного учреждения в России использована система искусственного интеллекта "Дроид-энергоменеджер" и установлен "цифровой двойник" инженерных систем школы, который управляет всей энергосистемой здания. <…> Группа "Самолет" рассматривает возможность масштабирования удачного опыта в рамках будущих проектов", - приводит ТАСС заявление девелопера "Самолет", который развивает проект.

ИИ ежеминутно измеряет температуру, уровень CO2, влажность, освещенность и потребляемую энергию с помощью более 300 датчиков и регулирует работу вентиляции. За системой можно будет наблюдать с помощью пользовательского интерфейса.

"При пребывании в течение нескольких часов в помещении с концентрацией CO2 выше 0,06-0,08% у школьников может расти утомляемость и снижаться концентрация внимания. Поэтому комфортный микроклимат здания, в том числе температура и уровень углекислого газа, напрямую влияют на самочувствие и успеваемость", - пояснил значение работы ИИ директор по проектированию социально-культурных объектов группы "Самолет" Михаил Никитин.