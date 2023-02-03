СМИ: участники СВО не всегда могут получить льготы по кредитам из-за отсутствия информации

Российские банкиры в очередной раз обратились к властям, в том числе к Федеральной налоговой службе, чтобы урегулировать вопрос корректного подтверждения статуса мобилизации заемщика.

Банки, в частности, просят ФНС уточнить, будет ли она предоставлять им подтверждение сведений о факте прохождения военной службы в отношении заемщиков, являющихся военнослужащими, и о фактах прекращения участия в СВО. Ранее служба поясняла банкирам, что Минобороны передает в службу сведения именно о мобилизованных лицах.

У кредитных организаций и раньше возникало много вопросов относительно подтверждения статуса участника спецоперации и факта гибели. Эти данные нужны для предоставления льгот по кредиту или его списания. По данным Центробанка РФ, на начало 2023 года мобилизиованным оформили каникулы по кредитам на 63,6 млрд руб.

Для участников СВО и мобилизованных, согласно 377-ФЗ, предусмотрены кредитные каникулы. По закону, льготный период не может быть установлен ранее 21 сентября 2022 года. С этого момента по конец 2022 года льготу применили к 167,6 тыс. кредитных договоров военнослужащих и/или членов их семей. Еще по 400 кредитам на 396 млн руб. получили каникулы мобилизованные владельцы малого и среднего бизнеса. Кроме того, приостановлено взыскание долгов с призванных в рамках мобилизации граждан. В случае гибели военнослужащего или получения инвалидности первой группы обязательства по кредитному договору прекращаются.

За льготами можно обратиться в банк до конца 2023 года, приложив подтверждающие документы. В этот момент и возникают проблемы. Для подтверждения факта мобилизации заемщика представляется копия справки из военкомата, но при проверке путем обращения в ФНС банк нередко получает ответ, что "соответствующий заемщик не является мобилизованным", сообщает "Коммерсант".