03 Февраля 2023
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Общество За рубежом
Фото: Накануне.RU

В Turkish Airlines снова принимают к оплате российские карты

На сайте авиакомпании Turkish Airlines вновь стала возможна оплата билет российской банковской картой, причем как "Мир", так и Visa, и Mastercard. 

В службе поддержки перевозчика подтвердили, что операции по российскому "пластику" проходят, отметив, что оплата принимается не всегда. Если платеж не проходит, то клиент может использовать карту иностранного банка, купить билет через агента или в офисе продаж авиакомпании.

При этом в другой популярной турецкой авиакомпании Pegasus Airlines купить билет по российским картам по-прежнему не получится, сообщили в службе поддержки, отмечая, что  иногда платежи проходят только по картам UnionPay.

Как говорят эксперты, схема приема денег может действовать либо за счет подключения сайтом услуг российских платежных сервисов, либо через банки дружественных стран, у которых есть договор с НСПК. Кроме того, иностранные компании также могут напрямую договариваться с НСПК, однако вряд ли они воспользуются этим вариантом.

После ухода Visa и Mastercard из России в марте 2022 года карты международных платежных систем, выпущенные российскими банками, перестали приниматься за рубежом, а также на иностранных сайтах. После этого оплатить билет на сайте Turkish Airlines было возможно только по карте "Мир", однако в мае и такие операции начали блокировать из-за риска вторичных санкций, сообщают "Известия".

Теги: Turkish Airlines, авиакомпании, туризм



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