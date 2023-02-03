03 Февраля 2023
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Политика В России В бывшем СССР Украина
Фото: Минобороны РФ

США предлагали отдать России 20% Украины за мир

Глава Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Уильям Бернс в середине января 2023 года представил Украине и России мирный план.

Глава Белого дома Джо Байден направил директора ЦРУ в Киев и Москву со следующим предложением: передать российским властям около 20% территории Украины в обмен на мир, сообщает издание Neue Zürcher Zeitung. Отмечается, что обе стороны отказались от подобных решений.

По мнению представителей внешней политики Германии, президент США хотел избежать затяжной войны в Украине. После того, как Бернс потерпел неудачу с планом, Байден решил поставить Киеву танки Abrams.

2 февраля президент России Владимир Путин заявил, что российской армии есть, чем ответить на поставку зарубежных танков силам украинской армии, в том числе и на поставку танков Leopard. Он также добавил, что все, кто напрямую идет против России столкнутся с жестким ответом.

Теги: США, ЦРУ, Украина, спецоперация



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