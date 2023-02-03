03 Февраля 2023
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Наука и техника В России
Фото: roscosmos.ru

СМИ: судьбу МКС решат на закрытом совете конструкторов 6 февраля

Решение о дальнейшей судьбе Международной космической станции будет принимать совет главных конструкторов РКК "Энергия" на закрытом заседании, которое состоится 6 февраля.

Эксперты должны оценить техническое состояние станции и либо согласовать ее дальнейшую эксплуатацию до 2028 года, либо рекомендовать выход России из проекта в 2025 году. Несмотря на ряд инцидентов с разгерметизацией, эксперты ракетно-космической отрасли оценивают состояние МКС как удовлетворительное. По этой причине, как сообщают "Известия" со ссылкой на собеседников, совет конструкторов с высокой долей вероятности примет положительное решение.

Отказ от работы на космической станции будет означать как минимум трехлетний перерыв в программе пилотируемых полетов. Кроме МКС, летать российским космонавтам некуда, а национальная Российская орбитальная станция, по прогнозу "Роскосмоса", может появиться на орбите не раньше 2028 года, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, российская орбитальная служебная станция (РОСС) будет создаваться на высокоширотной орбите с наклонением 96-98 градусов. На орбите с наклонением 51,6 градуса "все понятно и давно изучено".

Теги: МКС, космос



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