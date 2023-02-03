03 Февраля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Danone может продать часть активов в РФ с возможностью выкупа

Компания Danone включила опцион обратного выкупа в сделку по передаче контроля в российском бизнесе молочных продуктов и растительных напитков.

Инвесторам предложено от 75%. При этом Danone после сделки хочет сохранить долю и место в совете директоров российской компании. Речь идет о передачи контроля над частью бизнеса в РФ за исключением сегмента детского питания (бренды Nutrilon, "Малютка" и "Малыш"). Ранее в компании назвали этот шаг "наилучшим вариантом" для сохранения непрерывности локальных операций в долгосрочной перспективе.

В сделку должны войти только отечественные марки Danone, среди которых "Простоквашино", "Растишка", "Тёма". Уже завершился первый этап отбора интересантов. Среди потенциальных покупателей есть несколько инвестиционных фондов.

Опцион на обратный выкуп был предусмотрен в сделках нескольких иностранных компаний, продававших бизнес в России после начала спецоперации. Такое условие, к примеру, предусматривалось при продаже активов Nissan и Renault государству, сообщал Минпромторг. Купивший российские рестораны сети McDonald’s бизнесмен Александр Говор также заявлял, что у американской компании есть опцион на обратный выкуп бизнеса в течение 10–15 лет, сообщает "Коммерсант".

Напомним, в прошлом году французская компания Danone (бренды "Простоквашино", "Активиа", Actimel, Bio Баланс, "Растишка" и другие) объявила о планах отказаться от своего бизнеса в России.

Теги: Danone, молоко, бизнес



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