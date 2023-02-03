03 Февраля 2023
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Политика В России ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

Замминистра обороны Евкуров приехал в зону спецоперации

Заместитель главы Министерства обороны России Юнус-Бек Евкуров прибыл в зону российской специальной военной операции.

Как заявил в Telegram командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов, Евкуров побывал на "передовых позициях" "Ахмата" и 2-го армейского корпуса, "прошел пешим порядком весь маршрут до линии боевого соприкосновения и обратно (7400 м в общей сложности)", проверил готовность бойцов, укрепленность огневых точек и "дал ценные указания".

Евкуров курирует боевую подготовку и безопасность полетов авиации Вооруженных сил России. Эту должность он занял в июне 2019 года, тогда президент России Владимир Путин присвоил ему звание генерал-лейтенанта.

В мае 2022 года во время боевых действий погиб племянник Евкурова — Адам Хамхоев, командир десантно-штурмовой роты. Глава государства посмертно присвоил ему звание Героя России.

В июне 2022 года Евкуров с министром обороны Сергеем Шойгу посещал командные пункты российских военных на Украине.

Теги: Евкуров, спецоперация



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