Замминистра обороны Евкуров приехал в зону спецоперации

Заместитель главы Министерства обороны России Юнус-Бек Евкуров прибыл в зону российской специальной военной операции.

Как заявил в Telegram командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов, Евкуров побывал на "передовых позициях" "Ахмата" и 2-го армейского корпуса, "прошел пешим порядком весь маршрут до линии боевого соприкосновения и обратно (7400 м в общей сложности)", проверил готовность бойцов, укрепленность огневых точек и "дал ценные указания".

Евкуров курирует боевую подготовку и безопасность полетов авиации Вооруженных сил России. Эту должность он занял в июне 2019 года, тогда президент России Владимир Путин присвоил ему звание генерал-лейтенанта.

В мае 2022 года во время боевых действий погиб племянник Евкурова — Адам Хамхоев, командир десантно-штурмовой роты. Глава государства посмертно присвоил ему звание Героя России.

В июне 2022 года Евкуров с министром обороны Сергеем Шойгу посещал командные пункты российских военных на Украине.