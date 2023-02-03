КС России сравнит сдачу жилья с гостиничным бизнесом

Конституционный суд России 7 февраля проверит на соответствие Основному закону ч. 3 ст. 17 Жилищного кодекса.

Поводом для этого стала жалоба бизнесмена из Пскова Павла Бахриева, который на протяжении 1,5 лет сдавал в центре города квартиру, в том числе в посуточную аренду. Объявления о сдачи недвижимости индивидуальный предприниматель размещал на сайте Booking.com, а налоги уплачивал по упрощенной системе налогообложения.

Сначала с жалобой на него обратились жители дома. Они посчитали, что квартира находится в многоквартирном доме, в нежилой фонд не переведена, не имеет отдельного входа, и ее активная эксплуатация третьими лицами создала неудобства соседям. Жильцы указали на то, что в сдаваемом жилом помещении проводили шумные увеселительные мероприятия, в том числе и в ночное время, из-за чего неоднократно приходилось вызывать правоохранительные органы.

Проблема законности посуточной сдачи квартир для россиян весьма актуальна. Точку в этом вопросе должен поставить КС России, сообщают "Ведомости".