СМИ: отставки губернаторов в этом году будут точечными

Российские власти начали подготовку к выборам губернаторов, которые состоятся 10 сентября 2023 года.

В 20 регионах - в Самарской, Нижегородской, Орловской, Новосибирской, Омской, Ивановской, Псковской, Воронежской, Кемеровской, Тюменской, Амурской, Магаданской, Московской областях, Алтайском, Красноярском, Приморском крае, Якутии, Хакасии, на Чукотке и в Москве они будут избираться напрямую.

В частности, глава государства Владимир Путин провел серию встреч с главами субъектов, которым предстоит переизбираться, но в их публичной части речи о выборах не шло. Так, президент в октябре прошлого года он общался с губернаторами Магаданской, Ивановской и Самарской областей Сергеем Носовым, Станиславом Воскресенским и Дмитрием Азаровым. В ноябре Путин принял главу Алтайского края Виктора Томенко, а в январе 2023 года – главу Новосибирской области Андрея Травникова.

На этом серия встреч не заканчивается. Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к Администрации президента, должна пройти встреча российского лидера с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Позже может состоятся и встреча с главой Орловской области коммунистом Андреем Клычковым, которого также ждут выборы в текущем году.

Среди кандидатов на выход называют Романа Копина. По словам двух собеседников издания, возглавляющий Чукотку с 2008 года губернатор сам давно хочет уйти.

Ранее сообщалось, что Центризбирком России планово осуществляет подготовку к выборам в заксобрания новых территорий РФ. Они пройдут в сентябре 2023 года, а решение о том, проводить ли их в условиях военного положения, будут принимать сами регионы.