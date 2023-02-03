03 Февраля 2023
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Спорт В России
Фото: www.admhmao.ru

Федерация шахмат России переходит из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию

Первой российской спортивной структурой, которая на фоне ограничительных мер сменит европейскую "прописку" на азиатскую, станет Федерация шахмат России (ФШР).

Об этом сообщил исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев. Ее переход из Европейского шахматного союза (ECU) в Азиатскую шахматную федерацию (ACF), скорее всего, будет оформлен официально в конце февраля или начале марта. Кроме того, «азиатский вариант» рассматривает и Олимпийский комитет России (ОКР). Он возник на прошлой неделе, когда Олимпийский совет Азии (OCA) выпустил заявление, в котором выразил готовность допустить представителей России и Белоруссии к турнирам под его эгидой.

Ткачев не сомневается, что в Азии будет меньше проблем "как с логистикой, так и с отношением к отечественным спортсменам". Более того, он указал на то, что азиатский соревновательный календарь «даже насыщеннее европейского». Благодаря этому россияне получат в ACF больше игровой практики, нежели имели в ECU, сообщает "Коммерсант".

Теги: шахматы



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