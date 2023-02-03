В МВД обещают вернуть пошлину при отказе от загранпаспорта нового образца

В России будет возвращена государственная пошлина за выдачу заграничного паспорта с электронным носителем при отказе заявителя от получения документа.

Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Государственная пошлина за выдачу заграничного паспорта с электронным носителем информации будет возвращена при отказе заявителя от получения государственной услуги", – сказала она.

Отмечается, что по всем поданным заявлениям паспорта будут оформлены и выданы по мере готовности, о чем граждане получат уведомление.

2 февраля портал "Госуслуги" начал предупреждать россиян о приостановке выдачи паспортов нового образца до второй половины марта. Причина — технические особенности, появившиеся на Московской печатной фабрике АО "Гознак".

После этого ситуацию прокомментировали в Кремле. Там посоветовали использовать "обычные паспорта".