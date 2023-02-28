01 Марта 2023
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Общество Москва
Фото: Московская высшая школа социальных и экономических наук

Начинается суд по делу ректора "Шанинки" Сергея Зуева

6 марта в закрытом режиме начнется рассмотрение дела ректора "Шанинки" Сергея Зуева, экс-заместительницы министра просвещения РФ Марины Раковой и еще нескольких человек. Все они подозреваются в причастности к мошенничеству в особо крупном размере.

Первое заседание Никулинского районного суда Москвы по этому делу будет предварительным.

Ранее стало известно, что фигуранты согласились сотрудничать со следствием, признали вину и готовы возместить ущерб (более 65 млн руб.). По этой же причине следствие и суд пошли на смягчение меры пресечения фигурантам. Так, Ракову выпустили из СИЗО, она ограничена в действиях. Это не помешало ей устроиться на работу в Агентство стратегических инициатив.

Теги: сергей зуев, марина ракова, суд, мошенничество



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