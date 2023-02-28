01 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: ВКонтакте

СМИ: VK запрещает сотрудникам работать из-за границы

Компания VK разрешила своим сотрудникам работать удаленно только с территории России. Соответствующее сообщение было опубликовано во внутренней сети VK.

В сообщении "комфорт сотрудников" противопоставляется "эффективности бизнеса", между ними VK хочет найти баланс. "VK — российская компания, наши продукты в большей степени ориентированы на российский рынок. Нам важно находится в одном контексте с пользователями и понимать их потребности», — говорится в сообщении. Там же предлагается выбрать подходящую локацию для дальнейшей работы и согласовать ее с руководством, пишет The Bell (внесен в реестр СМИ-иноагентов Минюста РФ).

В январе Telegram-канал "Можем объяснить" писал, что VK собирается уволить всех уехавших сотрудников, если они не вернуться в РФ, но тогда информация не подтвердилась.

Теги: vk, запрет, удаленка



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