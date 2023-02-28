28 Февраля 2023
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Общество За рубежом
Фото: Reuters/Kyle Grillot

Илон Маск – про Артемовск: "Почти окружен"

Американский бизнесмен Илон Маск оставил комментарий под картой с текущим положением дел в районе Артемовска (Бахмута) в зоне СВО. Схему опубликовал аккаунт War Mapper, публикующий сводки из зоны российско-украинского конфликта в виде инфографики.

"Крупный план примерной ситуации вокруг города Бахмут. Силы РФ взяли под контроль жилые районы на севере города", - поясняет автор аккаунта. Глядя на эту картину, Маск добавляет: "Почти окружен", имея в виду город.

Телеканал CNN сообщил сегодня со ссылкой на источник среди украинских военных, что ситуация под Артемовском (Бахмутом) для ВСУ гораздо хуже, чем заявляют в Киеве.

"Ситуация в городе сейчас очень сложная. Она гораздо хуже, чем сообщается официально. К официальным сообщениям надо добавить еще 100% сложности. По всем направлениям, но особенно на северном направлении", - сказал инсайдер CNN.

Теги: илон маск, артемовск, карта, окружение



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