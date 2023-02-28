28 Февраля 2023
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Общество За рубежом
Фото: Florian Wieser / EPA / TASS

На Тайване отменили концерт Анны Нетребко

Российская оперная дива Анна Нетребко не сможет выступить в Национальном концертном зале Тайбэя 5 марта. Ее концерт на Тайване отменили "из-за большого беспокойства со стороны общественности", передает ТАСС.

Сообщается, что решение приняла принимающая сторона – Тайваньский национальный симфонический оркестр. Организаторы консультировались с международной компанией-посредником.

Нетребко должна была выступить в паре со своим супругом, азербайджанским тенором Юсифом Эйвазовым.

Анна Нетребко стала символом "отмены" артистов, причем как за пределами РФ, так и внутри страны. Европейские площадки, ранее с охотой приглашавшие певицу, стали ей отказывать после начала специальной военной операции в 2022 году. Они объясняли такие решения лояльностью Нетребко к российской власти.

Когда артистка высказалась в том духе, что ее творчество никак не связано с политикой, она никак не связана ни с каким политиком или партией и не получала финансовой поддержки от  российских властей, ее осудили уже в РФ. На родине также стали отменять ее концерты. А спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил: "Есть те, кто убежал в другие страны, в тёплые края — переждать. А ещё хуже — вещает оттуда с обвинительными высказываниями. Кто-то в погоне за деньгами, кто-то с желанием сохранить престижные концертные площадки. Как та же Анна Нетребко. Иначе как предательством это не назовёшь. Голос есть, а совести нет. Жажда обогащения и славы перевесила любовь к Родине. А была ли любовь?".

Теги: анна нетребко, концерт, тайвань



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