Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ

Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, он же СНВ-3).

О намерении приостановить ДСНВ президент России заявил на прошлой неделе во время оглашения послания Федеральному собранию. Глава государства заявил, что США пункты договора не выполняет, но требует их исполнения от РФ. Также Путина не устраивает, что другие участники блока НАТО с ядреным оружием – Франция и Великобритания – не участвуют в договоре.

При этом МИД и Минобороны заверили, что Россия на добровольной основе продолжит выполнять ряд требований ДСНВ. Например, не будет увеличивать число боеголовок (в сроки, предусмотренные договором) и будет информировать США о пусках ракет и испытаниях.

Госдума и Совет Федерации в один день и единогласно одобрили приостановку действия ДСНВ. В тексте закона говорится, что для простановки требуется согласие парламента, для возобновления действия документа – только воля президента.