28 Февраля 2023
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Общество В России
Фото: пресс-служба Кремля / kremlin.ru

Путин запретил использовать иностранные слова, если у них есть аналоги в русском языке

Президент России Владимир Путин подписал закон о недопустимости использования в русском языке как государственном иностранных слов, кроме тех, которые не имеют аналогов в русском языке. Требование будет распространяться на чиновников, общественную жизнь, СМИ, предприятия и т.д.

Примечательно, что еще на прошлой неделе Совет Федерациижестко критиковал закон, одобренный ранее Госдумой, и даже грозил его "завернуть", поскольку текст его сырой и непонятный, формулировки – размыты, и даже авторы имеют разное мнение по поводу тех или иных определений.

Теги: владимир путин, русский язык, государственный язык



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