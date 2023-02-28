Путин запретил использовать иностранные слова, если у них есть аналоги в русском языке

Президент России Владимир Путин подписал закон о недопустимости использования в русском языке как государственном иностранных слов, кроме тех, которые не имеют аналогов в русском языке. Требование будет распространяться на чиновников, общественную жизнь, СМИ, предприятия и т.д.

Примечательно, что еще на прошлой неделе Совет Федерациижестко критиковал закон, одобренный ранее Госдумой, и даже грозил его "завернуть", поскольку текст его сырой и непонятный, формулировки – размыты, и даже авторы имеют разное мнение по поводу тех или иных определений.