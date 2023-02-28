28 Февраля 2023
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Фото: Екатеринбург.рф/ Федор Серков

Госдума может одобрить выдачу аттестатов без ЕГЭ для выпускников из прифронтовых регионов

Российский парламент в особом порядке может рассмотреть законопроект об аттестации выпускников приграничных школ Курской, Брянской и Белгородской областей. Предложение высказал зампред Совета Федерации Андрей Турчак. Он полагает, что "когда линия фронта находится совсем недалеко" необходимо думать о безопасности детей.

На прошлой неделе стало известно, что Рособрнадзор прорабатывает вариант выдачи аттестатов для выпускников этого года из перечисленных областей, сообщил глава ведомства Анзор Музаев.

Некоторые школы в приграничных районах этих регионов в течение учебного года работали с перебоями и в смешанном режиме (очка и дистанционка) из-за обстрелов с территории Украины.

 

Теги: госдума, аттестат, егэ, выпускники



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