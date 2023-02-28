Мэр Нижневартовска разъяснил жильцам пострадавшей многоэтажки порядок покупки новых квартир

В школе №8 началась встреча главы города Дмитрия Кощенко и его заместителей с жителями дома №6а по улице Мира, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

В этом доме в декабре прошлого года при взрыве газа произошло частичное обрушение одного из подъездов. Первый повод для встречи – это результаты оценки независимым оценщиком 62-х квартир, принадлежащих гражданам на праве собственности.

"По результатам оценки подготовлены проекты соглашений о выплате за изымаемые квартиры. Предлагается рассмотреть соглашение и, если вы согласны на выкупную стоимость, подписать его. В этом случае вы получаете финансовые средства, на которые можете прибрести жилье в любом районе города. Также вы можете отказаться от получения возмещения и направить в администрацию заявление о предоставлении другой квартиры взамен изымаемой. Однако другие квартиры будут предоставляться по мере их приобретения у застройщиков. Важно помнить, что в этом случае новая квартира может находиться в отдаленном районе города", - сказал глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

Дмитрий Кощенко подчеркнул, что получение квартиры по договору мены будет осуществляться без доплаты.

Глава города отметил, что 8 февраля 2023 года дума Нижневартовска приняла соответствующее решение. Его суть в том, что все собственники жилых помещений дома №6а на улице Мира освобождены от доплаты разницы в стоимости изымаемых и предоставляемых жилых помещений.

Это основные моменты, на которых глава города заострил внимание жильцов пятиэтажки, расположенной по адресу: улица Мира, 6а. Напомним, что данный дом признан аварийным и подлежащим сносу. К такому выводу пришли члены межведомственной комиссии после изучения результатов экспертизы, которую провели ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам ГО и ЧС МЧС России.

Сейчас у жителей указанного дома есть возможность задать вопросы представителю фирмы, который производил оценку квартир. Она проводилась в феврале.

Каждый собственник получит на руки документ. Представители власти города заверили участников встречи в том, что сотрудники администрации Нижневартовска продолжать индивидуальное сопровождение жителей дома.