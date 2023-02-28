Мэр Нижневартовска разъяснил жильцам пострадавшей многоэтажки порядок покупки новых квартир

28 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что произошло в Угледаре

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Мэр Нижневартовска разъяснил жильцам пострадавшей многоэтажки порядок покупки новых квартир

В школе №8 началась встреча главы города Дмитрия Кощенко и его заместителей с жителями дома №6а по улице Мира, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

В этом доме в декабре прошлого года при взрыве газа произошло частичное обрушение одного из подъездов. Первый повод для встречи – это результаты оценки независимым оценщиком 62-х квартир, принадлежащих гражданам на праве собственности.

"По результатам оценки подготовлены проекты соглашений о выплате за изымаемые квартиры. Предлагается рассмотреть соглашение и, если вы согласны на выкупную стоимость, подписать его. В этом случае вы получаете финансовые средства, на которые можете прибрести жилье в любом районе города. Также вы можете отказаться от получения возмещения и направить в администрацию заявление о предоставлении другой квартиры взамен изымаемой. Однако другие квартиры будут предоставляться по мере их приобретения у застройщиков. Важно помнить, что в этом случае новая квартира может находиться в отдаленном районе города", - сказал глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

Дмитрий Кощенко подчеркнул, что получение квартиры по договору мены будет осуществляться без доплаты.

Глава города отметил, что 8 февраля 2023 года дума Нижневартовска приняла соответствующее решение. Его суть в том, что все собственники жилых помещений дома №6а на улице Мира освобождены от доплаты разницы в стоимости изымаемых и предоставляемых жилых помещений.

Это основные моменты, на которых глава города заострил внимание жильцов пятиэтажки, расположенной по адресу: улица Мира, 6а. Напомним, что данный дом признан аварийным и подлежащим сносу. К такому выводу пришли члены межведомственной комиссии после изучения результатов экспертизы, которую провели ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам ГО и ЧС МЧС России.

Сейчас у жителей указанного дома есть возможность задать вопросы представителю фирмы, который производил оценку квартир. Она проводилась в феврале.

Каждый собственник получит на руки документ. Представители власти города заверили участников встречи в том, что сотрудники администрации Нижневартовска продолжать индивидуальное сопровождение жителей дома.

Теги: квартиры, мира 6а, взрыв газа, Дмитрий Кощенко



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети