28 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Куйвашев утвердил поправки о ежегодном изменении стоимости капремонта

Поправки в закон о капитальном ремонте в Свердловской области официально утверждены. Соответствующий документ подписал глава региона Евгений Куйвашев. Согласно им, теперь стоимость капитального ремонта многоквартирных домов будет индексироваться ежегодно. Новую ставку утверждает региональное правительство до 1 октября.

Напомним, что ранее плата за капремонт повышалась раз в три года и не более, чем на 4%. Сейчас же эти показатели могут резко возрасти, поскольку власти больше не будут опираться на уровень среднестатистической инфляции. Вместо этого стоимость капремонта будет зависеть от цены на стройматериалы.

Напомним, что жителям Среднего Урала, проживающим в новостройках, не придется платить за капремонт до тех пор, пока с момента ввода дома в эксплуатацию не пройдет три года. Сохранение прежнего моратория поддержали депутаты заксобрания региона.

Теги: Куйвашев, поправка, капремонт



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