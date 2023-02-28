28 Февраля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Суд в Челябинске смягчил приговор экс-директору компании, которая не достроила конгресс-холл

Челябинский областной суд изменил приговор в отношении бывшего директора ПО "Монтажник" Алексея Павлюка, осужденного к 4 годам колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей за злоупотребление полномочиями, мошенничество, растрату и фальсификацию доказательств по гражданскому делу.

Суд частично удовлетворил апелляционное представление прокурора.

"Освободив Павлюка от отбывания наказания по ч. 1 ст. 303 УК РФ в связи с истечением сроков давности, и, исключив из его осуждения и квалификации по ч. 3 ст. 160 УК РФ совершение хищения в форме растраты, суд апелляционной инстанции назначил Павлюку окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 500 тыс. рублей", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Напомним, Павлюк был задержан в июле 2021 года и заключен под стражу. Следствие считает, что с ноября 2019 года по июль 2020 года обвиняемый заключил ряд заведомо невыгодных договоров и оплатил юридическим лицам услуги на общую сумму свыше 12,6 млн рублей при отсутствии их фактической необходимости. С февраля по апрель 2020 г. оплатил со счета предприятия свыше 2,6 млн рублей за арендованную в личных целях квартиру в Москве, изготовив фиктивный договор с ИП об оплате аренды жилых комнат в общежитии при выполнении работниками строительных работ.

В июне 2020 г. подсудимый присвоил свыше 950 тыс. рублей, которые ему вернул представитель организации, не оказавшей услуги по договору.

Павлюк в качестве ответчика по гражданскому делу в Ленинском районном суде Костромы по иску коммерческого банка с исковыми требованиями более 190 млн рублей, предоставил в суд заведомо подложный документ, не желая исполнять заявленные исковые требования.

Напомним, ПО "Монтажник" выступало основным подрядчиком строительства общественного-делового центра на берегу реки Миасс к саммитам ШОС и БРИКС. Однако стройка была заморожена. В июне 2021 года компания была признана банкротом. В отношении организации открыто конкурсное производство. По факту мошенничества, злоупотребления должностными полномочиями и халатности при строительстве конгресс-холла были возбуждены уголовные дела.

Теги: Алексей Павлюк, конгресс-холл, ПО Монтажник,



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