28 Февраля 2023
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Общество Крым
Фото: полиция Севастополя

В Севастополе поймали бабушку, красившую инфраструктурные скамейки в цвета Украины

В Севастополе 62-летняя женщина может сесть в тюрьму на три года за то, что рисовала украинские флаги на скамейках в парках, потому что "любит Украину, решила ее поддержать". В полиции города сочли это основание "политическими мотивами", на бабушку завели уголовное дело по статье "Вандализм".

Севастопольский полицейский главк отчитался о возбуждении уголовного дела "в отношении местной жительницы, повредившей инфраструктурные объекты". Пресс-служба управления МВД даже опубликовала на своей странице видео, в котором бабушка-"вандал" перечисляет парки, в которых она раскрасила скамейки.

Полиция сообщает, что для поимки бабушки привлекались сотрудники центра по противодействию экстремизму и специалисты из ФСБ.

"Оперативники установили, что ночью 17 февраля 62-летняя женщина с помощью малярной кисти и банок с красками нанесла украинскую символику на стены домов, ограждения и скамейки, расположенные на центральных улицах Балаклавы, а также в местах отдыха граждан. Это вызвало значительный общественный резонанс и негодование жителей города-героя Севастополя", - говорится в сообщении пресс-службы.

Скамейка с флагом Украины.(2023)|Фото: полиция Севастополя

Полиция пока не установила размер нанесенного материального ущерба. Зато "пенсионерка призналась в содеянном правонарушении и рассказала, что наносила рисунки по политическим мотивам".

"Нанесла украинские флаги потому, что люблю Украину, решила ее поддержать", - говорит бабушка.

По статье "Вандализм" наказание может составить до трех лет лишения свободы.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления, полицией опрашиваются очевидцы, изъяты записи с камер видеонаблюдения с целью их изучения", - добавили сыщики.

Теги: севастополь, вандализм, скамейки, пенсионерка



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