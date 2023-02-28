Путин потребовал от ФСБ бороться со "всей этой мразью", которая пытается расколоть общество

Владимир Путин потребовал от ФСБ пресекать попытки западных спецслужб активизировать экстремистов - "всю эту мразь, которая пытается расколоть российское общество".

Президент выступил на коллегии спецслужбы, которую сам когда-то возглавлял.

"2022 год был для всей страны и ФСБ особым. Подразделения ФСБ принимали прямое участие в СВО. Особенно благодарю тех, кто действовал на переднем крае, в прифронтовой зоне, в тылу противника. Наши вооруженные силы получили бесценный опыт, такой же опыт накоплен спецслужбами, его надо использовать для защиты прав и свобод наших граждан", - сказал президент, добавив, что есть потери и в рядах сотрудников спецслужбы.

"ФСБ должна помочь ВС и Росгвардии в решении задач СВО. Нужно становление органов ФСБ в новых регионах. Доверие жителей этих регионов – ваша надежная опора. Граница РФ и Украины должна находиться под особым контролем. Задача: поставить заслон на пути диверсионных групп. Должна быть более четко отлажена система пропуска беженцев через границу", - сказал глава государства.

Он потребовал и "усилить линию контрразведки": "Западные спецслужбы бросили против нас дополнительные ресурсы. Информация о новейших вооружениях должна быть, что называется, прикрыта".

Путин отметил рост террористических и экстремистских преступлений, но не винит в этом силовиков, он находит другие объяснения: "Это связано и с попытками киевского режима, и стремлением западных служб активировать экстремистские ячейки в стране. Против нас всегда используют то, что под рукой. Все, что можно – против нас используют. Надо выявлять тех, кто пытается расколоть наше общество. Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны, сейчас попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле возросли".