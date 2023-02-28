28 Февраля 2023
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Общество Челябинская область
Фото: kazanreporter.ru

В Челябинске УФАС пресекло размещение объявлений о банкротстве с лозунгом "Команда Текслера"

В Челябинске юридические компании "Простое решение" и "Начало" в ответ на предупреждение УФАС прекратили распространения объявления об услугах банкротства и списания долгов с наименованием "Команда Текслера", сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Юридические организации создавали у потребителей ложное впечатление об их взаимодействии с губернатором Челябинской области. В объявлении были указаны и другие юридические компании, но телефонные номера, обозначенные рядом с каждой организацией, принадлежат исключительно компании "Начало".

Поскольку предостережение УФАС исполнено дело о нарушении антимонопольного законодательства не будет возбуждено.

Напомним, в декабре прошлого года УФАС добилось прекращения распространение рекламы о кредитной амнистии для граждан с изображением губернатора. Реклама распространялась на сайте одного из интернет-СМИ. Данный рекламный баннер вел на интернет-страницу хозяйствующего субъекта, предлагающего платные услуги по списанию кредитов и долгов. По факту рекламы возбуждено дело. В УФАС считают, что такая реклама могла ввести в заблуждение потребителей.

Теги: объявления, банкротство, реклама, УФАС,



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