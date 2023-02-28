Лавров: Слова Пашиняна об угрозе безопасности Армении останутся на его совести

Глава МИД РФ Сергей Лавров отказался комментировать слова армянского премьер-министра Никола Пашиняна о том, что присутствие в Армении российских войск создает угрозы для страны.

"Заявления процитированного вами руководителя Армении я оставляю полностью на его совести", - цитирует Лаврова ТАСС.

Пашинян выступил с соответствующими заявлениями в январе. По его словам, Азербайджан обосновывает свои "агрессивные действия" против Армении тем, что Ереван и Москва якобы готовятся к агрессии против Баку, что вынуждает действовать превентивно. Пашинян отметил, что на фоне конфликта на Украине к такому тезису проявляют внимание на Западе.

В декабре, после блокировки азербайджанской стороной Лачинского коридора, Пашинян обвинил российских миротворцев в невыполнении своих обязательств.