28 Февраля 2023
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Спорт Свердловская область Челябинская область
Фото: hc-avto.ru

Тренер и капитан "Автомобилиста" рассказали, как победить "Металлург" в плей-офф

Главный тренер екатеринбургского ХК "Автомобилист" Николай Заварухин и капитан команды Сергей Широков поделились своими ожиданиями от первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, уже 2 марта "Автомобилист" проведет поединок 1/8 финала против "Металлурга". Первые две встречи серии пройдут в Екатеринбурге, затем она переместится в Магнитогорск.

Сегодня команда провела открытую тренировку, после которой Заварухин и Широков рассказали, как намерены побеждать соперника.

"Важна командная игра, хорошая оборона, хорошее командное взаимодействие – это самое главное. Уделяем внимание тактическим моментам – игре пятерок, игре команды. Отрабатываем большинство и меньшинство, которого, надеюсь, не так много будет в плей-офф. Нужно будет использовать шанс: если будет одно большинство, нужно его реализовать и забить гол. И, конечно, нужно будет выстоять в меньшинстве", - отметил тренер.

Сергей Широков(2022)|Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

По словам Николая Заварухина, главный фактор, который позволит пройти "Металлург" – это хорошая игра в обороне. А Сергей Широков заявил, что команда готовится к матчам с хорошим настроением.

"Понимаем, что "Металлург" – серьезный и сильный соперник, который будет играть в атакующий хоккей. Мы тоже готовы. Это мастеровитая команда, которой нельзя давать пространство в своей зоне, потому что они любят играть с шайбой. Там много ребят, которые могут реализовать момент. Нужно играть против них плотно, не давать сопернику шанса", - добавил лидер "Автомобилиста".

Напомним, что недавно клуб из Екатеринбурга в рамках благотворительной акции собрал 365 тысяч рублей, которые направят юным пациентам детского онкоцентра.

Теги: Автомобилист, Металлург, Кубок Гагарина



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