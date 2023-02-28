Вблизи Мурманска рухнул Ми-8
Недалеко от Мурманска упал вертолет Ми-8.
По данным экстренных служб, которые приводит ТАСС, это произошло в трех километрах от аэропорта. Пострадали четыре человека.
Иных данных пока нет.
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Недалеко от Мурманска упал вертолет Ми-8.
По данным экстренных служб, которые приводит ТАСС, это произошло в трех километрах от аэропорта. Пострадали четыре человека.
Иных данных пока нет.
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС