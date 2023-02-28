28 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Мороков заявил, что на Среднем Урале нет объединений "ЧВК Рёдан"

На Среднем Урале пока еще не были зафиксированы случаи объединения подростков в движение "ЧВК Рёдан". Об этом сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на областного уполномоченного по правам ребенка Игоря Морокова. По его словам, несмотря на то, что в Свердловской области еще не было инцидентов, подобных московскому, Урал от них не защищен, а потому правоохранителям стоит внимательнее отслеживать действия данного движения.

"Я слышал о том, что происходило в Питере и других городах. Сейчас в Свердловской области о подобных инцидентах неизвестно, но подростки тяготеют к подобным объединениям, мероприятиям. Это сигнал для правоохранительных органов внимательно следить, что происходит, чтобы не допустить потасовок",– заявил Мороков.

К его словам присоединился и начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых. По его словам, в полицию не поступало информации о случаях правонарушений со стороны "ЧВК Рёдан".

"Если подобная информация появится, общественность будет проинформирована. Силовики никому не дадут дестабилизировать обстановку в Свердловской области", - отметил Горелых.

Тем временем в социальных сетях екатеринбургских подростков уже стали приглашать вступить в движение. На данный момент, подобные Telegram-каналы представляют собой чаты для участников, где обсуждается объединение и действия его членов. Есть и канал, который публикует довольно радикальные высказывания.

Напомним, движение "ЧВК Рёдан" получило название из манги (японский комикс) "Хантер х Хантер", где аналогичным образом называлась преступная группировка. Движение возникло внезапно и, предположительно, создано любителями аниме. На днях в столичном ТЦ "Авиатор" произошла драка, в которой участвовали несколько сотен подростков. Аналогичный инцидент произошел и в Санкт-Петербурге в ТЦ "Галерея", где сотрудники ОМОН задержали 131 человека. Сегодняшний день не стал исключением - в Улан-Удэ задержали восемь подростков.

Теги: ЧВК Рёдан, Мороков, подростки, аниме



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