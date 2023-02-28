28 Февраля 2023
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Спорт В России
Фото: Накануне.RU

Переход Федерации шахмат России в ACF утвердят в мае

Включение Федерации шахмат России (ФШР) в состав Азиатской шахматной федерации (ACF) окончательно утвердят в мае.

"Де-факто ФШР перешла в Азию сразу после того, как наблюдательный совет ФШР проголосовал за это. Де-юре переход окончательно состоится в мае, когда будут улажены все юридические и бюрократические формальности", - сообщил ТАСС Марк Глуховский, занимающийся международным направлением в ФШР.

28 февраля делегаты генассамблеи ACF проголосовали за включение ФШР в состав организации. Ранее ФШР входила в Европейский шахматный союз (ECU). Решение о переходе в ACF было принято наблюдательным советом ФШР 14 апреля 2022 года. 22 февраля совет Международной шахматной федерации (FIDE) одобрил решение ФШР перейти в ACF.

Теги: Федерация шахмат, переход, ACF



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