В Тюмени появится новая школа, о строительстве которой просили Путина

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о выделении денег на строительство школы в Березняковском микрорайоне. О школе главу региона просили во время "прямой линии", также тюменцы обращались в администрацию президента, передает корреспондент Накануне.RU.

"Долгожданная новость! Только что подписал распоряжение о выделении средств на строительство школы на 1 100 мест в микрорайоне Березняковский в Тюмени. Обещал решить этот вопрос на одной из своих "Прямых линий". Тогда же поручил заняться проектом. Государственная экспертиза пройдена. Несмотря на сложный бюджет, деньги нашли. Школа в Березняках будет!" - заявил он в своем telegram-канале.

Вопрос о строительстве школы давно назрел. Еще 2017 г. жители Березняковского микрорайона обратились к Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в строительстве новой школы. В письме говорилось, что старое одноэтажное учреждение строилось сразу после войны и переполнено в три раза.

Ранее власти региона сообщали, что новую школу планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году.

Отметим, что в регионе ведется программа по ликвидации старых деревянных школ. С 2020 года по 2022 были введены в эксплуатацию шесть новых капитальных или модульных школьных зданий в селах и деревнях Ялуторовского, Тобольского и Вагайского районов.

В 2023 году планируется ввести в строй пять школ, в 2024-м – 19. В целом в рамках этой программы предстоит заменить 30 деревянных школ. В общей сложности это 1 тысяча 140 современных учебных мест, 430 мест в дошкольных отделениях. Кроме того, в новых школьных зданиях разместятся 15 ФАПов.