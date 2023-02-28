28 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Больше всего штрафов в Свердловской области выписано за нарушения общественного порядка

В 2022 году судами Свердловской области к административной ответственности было привлечено 17 тысяч 557 человек.
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Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, наказание в виде штрафа было назначено 14 тысячам 659 фигурантам дел. Общая сумма штрафов составила более 83,5 млн рублей.

По данным облсуда, подавляющее большинство нарушений связаны со сферой охраны общественного порядка (около 10 тысяч). Рассмотрено 3 тысячи 117 дел, связанных с нарушением правил пребывания и работы иностранцев. В итоге более 2 тысяч мигрантов были выдворены из России.

За неповиновение законным требованиям полицейских в регионе привлечено 2 тысячи 330 человек. А за грубые нарушения ПДД, повлекшие причинение вреда здоровью, и за оставление места аварии наказано около 600 участников дорожного движения.

Ранее сообщалось, что за 2022 год свердловские суды оштрафовали 124 человека, которые дискредитировали российскую армию.

Теги: штрафы, суды, нарушения, Свердловская область



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