МВД Приднестровья назвало ложными сообщения о воздушной тревоге, прозвучавшие по радио

Сообщения по радио в Приднестровье об объявлении воздушной тревоги были ложными, сообщило МВД ПМР.

Отмечается, что сегодня утром произошло "несанкционированное вмешательство в эфирное вещание некоторых российских радиостанций, ретранслируемых на территории Приднестровской Молдавской республики с сообщением о том, что объявлена воздушная тревога и необходимо гражданам укрыться".

В ведомстве заявили, что не запускали систему экстренного оповещения населения. МВД просит жителей сохранять спокойствие и следить за официальными источниками информации.

Ранее сегодня российские СМИ и Telegram-каналы сообщили о новом взломе эфира радиостанций и телеканалов в нескольких населенных пунктах страны. Взломщики пустили в эфир запись с предупреждением о воздушной тревоге и возможном ракетном ударе. В МЧС выступили с официальным опровержением.