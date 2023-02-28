28 Февраля 2023
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Общество В бывшем СССР
Фото: Накануне.ru

МВД Приднестровья назвало ложными сообщения о воздушной тревоге, прозвучавшие по радио

Сообщения по радио в Приднестровье об объявлении воздушной тревоги были ложными, сообщило МВД ПМР.

Отмечается, что сегодня утром произошло "несанкционированное вмешательство в эфирное вещание некоторых российских радиостанций, ретранслируемых на территории Приднестровской Молдавской республики с сообщением о том, что объявлена воздушная тревога и необходимо гражданам укрыться".

В ведомстве заявили, что не запускали систему экстренного оповещения населения. МВД просит жителей сохранять спокойствие и следить за официальными источниками информации.

Ранее сегодня российские СМИ и Telegram-каналы сообщили о новом взломе эфира радиостанций и телеканалов в нескольких населенных пунктах страны. Взломщики пустили в эфир запись с предупреждением о воздушной тревоге и возможном ракетном ударе. В МЧС выступили с официальным опровержением.

Теги: приднестровье, воздушная тревога, радио



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