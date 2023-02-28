28 Февраля 2023
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Общество Воронежская область
Фото: Накануне.ru

В Воронеже отменяют испытания сирен на фоне фейковых "воздушных тревог" и атак беспилотников

В Воронежской области отменяются испытания систем оповещения населения (сирен), которые были назначены на среду, 1 марта. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

" Завтра сирен не будет! Проверка <…> переносится на другой срок. О новой дате и времени мы сообщим позже. Напоминаем, что тестирование средств системы оповещения проводится ежегодно для отладки техники", - говорится в сообщении.

Минувшей ночью соседние с Воронежской областью регионы подверглись атакам беспилотников. Также были взломаны местные радиостанции, и по ним передавался сигнал воздушной тревоги и предупреждение о возможном ракетном ударе. Вероятно, власти сочли, что сейчас не лучшее время для испытаний, которые хоть и являются ежегодными, но все равно часто вызывают беспокойство у граждан.

В Санкт-Петербурге, между тем, пока от назначенных на завтра аналогичных испытаний отказываться не собираются и будут включать сирены. Хотя взлом с "тревогой" сегодня коснулся и Ленобласти. Также сегодня на несколько часов было закрыто небо над Санкт-Петербургом. Минобороны сообщило, что это было сделано в тренировочных целях. При этом СМИ сообщали о появлении неопознанного беспилотника недалеко от города.

 

Теги: воронеж, системы оповещения, сирена, проверка, отмена, санкт-петербург



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