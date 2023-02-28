28 Февраля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске будут судить участников ОПГ за мошенничество в сфере автострахования на 17 млн рублей

В Челябинской области будут судить 17 местных жителей за мошенничество в сфере автострахования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, один из обвиняемых создал организованную преступную группу, в деятельность которой вовлек своих знакомых. В период 2015-2018 гг. они инсценировали ДТП, после чего подавали фальсифицированные документы в различные страховые компании, получив выплаты на сумму более 17 млн рублей.

Имущество обвиняемых на сумму свыше 7,2 млн рублей арестовано.

Ранее были осуждены 22 участника ОПГ.

Теги: ОПГ, мошенничество,



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