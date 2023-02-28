Жителям ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины не хватает цирка - Любимова

Жителям присоединенных территорий не хватает комедийных, семейных спектаклей и цирковых представлений – у регионов есть большой спрос на такие жанры, рассказала министр культуры России Ольга Любимова в эфире телеканала "Россия 24".

"Например, 200 у нас будет впереди представлений, которые даст Росгосцирк. Они первые поехали туда и работают там постоянно", - рассказала чиновница.

Ранее она сообщила, что Минкульт и Минобороны работают над созданием агитбригад, которые дают представления в госпиталях, выступают в регионах.