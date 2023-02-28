28 Февраля 2023
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Общество В России
Фото: bbc.com

Путин наградил главу РУСАДА за "достигнутые трудовые успехи"

Владимир Путин своим указом наградил орденом "За заслуги перед Отечеством главу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Веронику Логинову. В тексте документа говорится, что спортивная чиновница удостоена награды "за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу".

Логинова занимает пост генерального директора РУСАДА с декабря 2021 года. При ней разразился главный допинговый скандал пекинской Олимпиады – вскрытие положительной допинг-пробы фигуристки Камилы Валиевой. Суды и разбирательства по этому поводу длятся до сих пор.

На прошлой неделе Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обжаловало в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение дисциплинарного комитета РУСАДА по делу Валиевой. В WADA требует дисквалифицировать фигуристку на четыре года и аннулировать все ее результаты с момента сдачи пробы в декабре 2021 года (в том числе и "золото" в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года).

Теги: владимир путин, награда, вероника логинова, русада, допинг, скандал



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