Воробьев сообщил подробности падения беспилотника в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о падении беспилотника в Коломне. Он рухнул рядом с объектом "Газпрома".

"По происшествию с падением БПЛА в городском округе Коломна: это произошло вблизи деревни Губастово, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет. ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией, безопасности жителей ничего не угрожает", - написал Воробьев в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось о беспилотниках, атаковавших сегодня населенные пункты в Белгородской, Брянской областях, Адыгее, на Кубани.