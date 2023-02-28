28 Февраля 2023
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Происшествия Центральный ФО В России Московская область
Фото: danwhitewebsite.com

Воробьев сообщил подробности падения беспилотника в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о падении беспилотника в Коломне. Он рухнул рядом с объектом "Газпрома".

"По происшествию с падением БПЛА в городском округе Коломна: это произошло вблизи деревни Губастово, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет. ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией, безопасности жителей ничего не угрожает", - написал Воробьев в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось о беспилотниках, атаковавших сегодня населенные пункты в Белгородской, Брянской областях, Адыгее, на Кубани.

Теги: БПЛА, беспилотник, Коломна



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.02.2023 13:53 Мск Беспилотник упал рядом со станцией "Газпрома" в Подмосковье


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