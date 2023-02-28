28 Февраля 2023
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Общество За рубежом
Фото: NTSBGov/Handout via Reuters

Жители Огайо заявили о попытке уничтожить улики после аварии поезда с химикатами

Жители штата Огайо обвинили ж/д-оператора Norfolk Southern в попытке уничтожить улики на месте крушения поезда с опасными химикатами.

Адвокаты местных жителей подали жалобу в федеральный суд с просьбой запретить компании убирать обломки. В результате судья постановил выделить еще один день для инспекции на месте происшествия.

Ранее жители Огайо подали коллективный иск о возмещении ущерба против компании Norfolk Southern, пишет РИА Новости.

В ночь на 4 февраля возле американского города Восточная Палестина с рельсов сошли пятьдесят грузовых вагонов; в цистернах был ядовитый газ винилхлорид для изготовления пластиковых труб. Пожар долго не могли потушить. Чрезвычайным службам пришлось эвакуировать около полутора тысяч граждан из соседних с местом аварии домов. Инцидент получил название "Чернобыль в Огайо".

Политический обозреватель и журналистка Fox News Томи Ларен обвинила президента США Джо Байдена в бездействии в ситуации с химической аварией. Потребовалось больше двух недель после крушения поезда, чтобы Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) направило в Огайо помощь.

Теги: огайо, поезд, химикаты



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