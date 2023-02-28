28 Февраля 2023
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Фото: Накануне.RU

Небо открыто. Самолеты рейсов "Санкт-Петербург - Екатеринбург - Санкт-Петербург" снова летают

Воздушное пространство над аэропортом "Пулково" в Санкт-Петербурге снова открыто для авиасообщений. Самолет рейса U6-571 по направлению в Екатеринбург, который был задержан почти на 1,5 часа, уже прибыл в "Кольцово".

Как сообщает пресс-служба "Уральских авиалиний", рейс "Екатеринбург - Санкт-Петербург" также не был отменен и приземлился в "Пулково" согласно расписанию.

Ранее сообщалось, что в воздушном пространстве над Петербургом введен план "Ковер", который предполагает запрет на полеты всех гражданских судов. Воздушное пространство было закрыто в радиусе 200 км от аэропорта Пулково. По некоторым данным, причиной для беспокойства стал беспилотник, который был замечен примерно в 200 км от города.

Позднее Минобороны России сообщило, что военные проводили в Западной зоне ответственности тренировку по ПВО вместе с гражданскими органами управления.

Теги: Екатеринбург, Санкт-Петербург, Пулково



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