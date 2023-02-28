В Тюмени из-за ДТП с большегрузом полностью перекрыта федеральная трасса

В Тюменской области из-за ДТП с большегрузом полностью ограничено движение транспорта в обоих направлениях на 11-м километре федеральной автодороги Тюмень - Омск, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

"На спуске с путепровода большегруз въехал в ограждение. Пострадавших нет. На месте инцидента работают два наряда ДПС. Большегрузы автоинспекторы паркуют на обочинах, легковой транспорт частично пропускают, чтобы ликвидировать последствия ДТП и обеспечить беспрепятственный проезд по трассе", - говорится в сообщении.

Водителям советуют объезжать этот район стороной. Объехать ДТП можно по автодороге Тюмень - Боровский - Богандинский.