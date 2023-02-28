Сургутянка получила три года условно за оскорбление русских

Сургутский городской суд приговорил сургутянку Раю Мамедову к условному сроку за оскорбление русских, передает корреспондент Накануне.RU.

Суд назначил наказание три года условно.

Напомним, конфликт разгорелся после того, как в чате, посвященном общению жителей одного из домов, произошел спор. Он касался резкого поведения матери детей, которых якобы уличили в недостойном поведении. Женщина в ответном комментарии оскорбила мужчину и весь русский народ. Свою оценку ситуации дал глава Сургута Андрей Филатов. Он отметил, что если тот или иной горожанин хочет жить и строить свое будущее в Сургуте, то нужно вести себя достойно.

В результате на нее было заведено административное дело. Женщина принесла извинения, однако горожан эти извинения не устроили. Вскоре стало известно о возбуждении уголовного дела. Обвиняемая вину признала и раскаялась в содеянном. Однако на заключительном заседании суда изменила свои показания и заявила, что ее оскорбления были адресованы некоему потерпевшему по имени Павел, а не всему русскому народу в целом.

Сегодня Мамедова, выступая с последним словом, вновь принесла извинения русскому народу и заявила, что ее слова были вызваны гневом из-за оскорбления ее детей.