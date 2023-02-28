В Челябинске суд смягчил приговор мужчине, устроившему смертельное ДТП с пятью машинами

28 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что произошло в Угледаре

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске суд смягчил приговор мужчине, устроившему смертельное ДТП с пятью машинами

Челябинский областной суд изменил приговор водителю, устроившему ДТП с пятью машинами.

Напомним, авария произошла вечером 10 июня 2021 года на пересечении улиц Джержинского и Барбюса. Водитель Фольксваген Пассат продолжил движение на запрещающий сигнал светофора, выехав на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями Лада Гранта, Ниссан Кашкай, Шкода Фабия, и Рено Сандеро. В результате ДТП пассажир автомобиля Лада Гранта – 34-летняя женщина погибла. Пострадали женщина, ей причинен тяжкий вред здоровью, и трое детей. Они получили телесные повреждения, повлекшие легкий и средний вред здоровью.

Установлено, что водитель в момент ДТП находился в состоянии опьянения, вызванного воздействием приема лекарственных препаратов от эпилепсии, ухудшающих реакцию и внимани. Обвиняемый заявляет, что ничего не помнит, а причиной ДТП явился приступ его заболевания, связанного с потерей сознания. Мужчина добровольно возместил родственникам погибшей женщины и второй пострадавшей пассажирке 2,6 млн рублей в счет морального и материального вреда.

1 ноября прошлого года суд приговорил водителя к 4 годам в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2,5 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, Челябинский облсуд смягчил назначенное наказание, признав в качестве смягчающего обстоятельства добровольное полное возмещение морального и материального вреда потерпевшим. Ему назначено 3 года колонии-поселения с запретом заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.

Теги: ДТП, авария, суд,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети