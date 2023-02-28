В Челябинске суд смягчил приговор мужчине, устроившему смертельное ДТП с пятью машинами

Челябинский областной суд изменил приговор водителю, устроившему ДТП с пятью машинами.

Напомним, авария произошла вечером 10 июня 2021 года на пересечении улиц Джержинского и Барбюса. Водитель Фольксваген Пассат продолжил движение на запрещающий сигнал светофора, выехав на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями Лада Гранта, Ниссан Кашкай, Шкода Фабия, и Рено Сандеро. В результате ДТП пассажир автомобиля Лада Гранта – 34-летняя женщина погибла. Пострадали женщина, ей причинен тяжкий вред здоровью, и трое детей. Они получили телесные повреждения, повлекшие легкий и средний вред здоровью.

Установлено, что водитель в момент ДТП находился в состоянии опьянения, вызванного воздействием приема лекарственных препаратов от эпилепсии, ухудшающих реакцию и внимани. Обвиняемый заявляет, что ничего не помнит, а причиной ДТП явился приступ его заболевания, связанного с потерей сознания. Мужчина добровольно возместил родственникам погибшей женщины и второй пострадавшей пассажирке 2,6 млн рублей в счет морального и материального вреда.

1 ноября прошлого года суд приговорил водителя к 4 годам в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2,5 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, Челябинский облсуд смягчил назначенное наказание, признав в качестве смягчающего обстоятельства добровольное полное возмещение морального и материального вреда потерпевшим. Ему назначено 3 года колонии-поселения с запретом заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.