28 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: ТАСС / Терещенко Михаил

Екатеринбургская полиция напомнила подросткам о незаконности массовых драк на улицах

Подросткам Екатеринбурга напоминают об ответственности, которую те несут за организацию или участие в массовых драках и нарушение общественного порядка. Обратиться к несовершеннолетним сотрудникам полиции пришлось после серии массовых драк между анимешниками и так называемыми "оффниками" - представителями субкультуры, предпочитающей решать вопросы грубой силой.

"Полиция Екатеринбурга напоминает несовершеннолетним, а также их законным представителям о недопустимости нарушения законодательства. Уголовная ответственность для граждан наступает с 16 лет, а за такие преступления как кражи, грабежи, разбои, угоны, тяжкие преступления против личности, - с 14 лет", - говорится в обращении.

Напомним, что только вчера в столичном ТЦ "Авиатор" произошла драка, в которой участвовали несколько сотен подростков. Аналогичный инцидент произошел и в Санкт-Петербурге в ТЦ "Галерея", где сотрудники ОМОН задержали 131 человека. Сегодняшний день не стал исключением - в Улан-Удэ задержали восемь подростков.

Теги: анимешник, оффник, драка, полиция, подростки



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