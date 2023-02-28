Беспилотник упал рядом со станцией "Газпрома" в Подмосковье

Беспилотник упал рядом с объектом "Газпрома" в Подмосковье, сообщает Shot.

По данным телеграм-канала, БПЛА обнаружили в 10 метрах от забора газовой компрессорной станции в Коломенском районе. Взрыва после падения не последовало.

Mash пишет, что беспилотник рухнул в 100 метрах от газовой компрессорной станции "Воскресенск", в деревне Губастово. Предварительно, пострадавших нет.

Ранее сообщалось о беспилотниках, атаковавших сегодня населенные пункты в Белгородской, Брянской областях, Адыгее, на Кубани.